Apple presenta el nuevo iPhone 16e: estas son sus características

Apple amplió su familia de celulares presentando este miércoles un nuevo modelo: el iPhone 16e.

Se trata de un dispositivo con nuevo diseño, a diferencia de los modelos anteriores del iPhone SE. Aunque la pantalla tiene el mismo tamaño que la del iPhone 16: 6.1 pulgadas.

Tiene el mismo ceramic shield (tipo de vidrio en la pantalla) en la parte de adelante y cuenta con dos colores: blanco y negro, ambos con acabado mate.

El nuevo iPhone 16e conserva el botón de acción en el lateral, configurable para distintas funciones; entre ellas, la Inteligencia Visual. Para ello, otros modelos usan el control de cámara pero en este modelo no es su caso.

Apple introduces the iPhone 16e #AppleLaunch



- 6.1" OLED display

- Notch with Face ID

- A18 chip

- Apple Intelligence

- 48MP Fusion rear camera

- Apple C1 modem

- USB-C



Starts at $599 at 128GB storage. Pre-order on Friday, Available on February 28 pic.twitter.com/RDTJ3RsPB3 — Apple Hub (@theapplehub) February 19, 2025

La cámara

Una de las diferencias más marcadas a nivel visual en este nuevo modelo, ya que solo cuenta con una cámara en la parte posterior.

El sensor tiene una resolución de 48 megapixeles, lo que es más que cualquier otro iPhone SE. Sobre su cámara frontal, es de 12 megapixeles.

Procesador y módem

Cuenta con el mismo procesador A18 que posee el iPhone 16, por lo que es compatible con Apple Intelligence.

Sin embargo, posee una verdadera novedad: el módem interno de Apple, llamado C1.

Almacenamiento

Aunque se decía que contaría con 64 GB como los iPhone SE, no es así. Viene con 128 GB de almacenamiento, aunque también está disponible de 256 GB y 512 GB.

La batería

Una de sus características excepcionales, ya que es la duración más grande de todos los iPhone con pantalla de 6.1 pulgadas.

Promete hasta 26 horas de reproducción de video, que, comparado con el 16, tiene cuatro horas más.

Precio

El nuevo iPhone 16e tiene un precio de 599 dólares. Se estima que salga a la venta el viernes 28 de febrero.

Here it is, the new iPhone 16e!



- $599 for 128g

- Face ID

- USBC

- Action button

- iOS 18 w Apple Intelligence

- New Apple C1 Modem

- Black and white color options

- 2 in 1 48mp camera with 2x telephoto pic.twitter.com/WqTyISkQJj — iJustine (@ijustine) February 19, 2025

*Con información de Europa Press y Forbes