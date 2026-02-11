Guatemala se blinda ante el nuevo orden comercial con el Acuerdo Recíproco de Arancel

-

Expertos analizan las implicaciones del nuevo instrumento comercial que busca proteger las exportaciones nacionales frente a los ajustes globales de Washington, destacando que el beneficio de "arancel cero" exige una agenda de reformas internas.

El reciente anuncio del Acuerdo Recíproco de Aranceles entre Guatemala y Estados Unidos marca un punto de inflexión en la política exterior comercial del país.

Ante la estrategia estadounidense de aplicar un arancel general del 10% a las importaciones globales, este instrumento bilateral permite que el 72.4% de la oferta exportable guatemalteca mantenga el beneficio de arancel cero.

La relevancia de este blindaje se sustenta en el peso estratégico del mercado estadounidense para la economía local. Según datos del Banco de Guatemala (Banguat) a noviembre de 2025, Estados Unidos es el principal socio comercial individual, con exportaciones que sumaron US$4,323.5 millones.

Para Guatemala, Estados Unidos es el principal socio comercial. (Foto: Canva/Soy502)

Esta cifra representa el 30.3% del valor total de las ventas al exterior, reafirmando la dependencia y oportunidad que significa dicho mercado para productos como vestuario, café y banano.

Para profundizar en estas implicaciones, la firma Guayacán Trade & Investment y ASI Estrategias, consultora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), realizaron el webinar "Del DR-CAFTA al Acuerdo Recíproco de Aranceles: Ventajas, desafíos y siguientes pasos".

DR-CAFTA y el nuevo acuerdo

Durante la conversación, Sonia Lanfiesta, experta en política y negociación comercial de Guayacán Trade & Investment, subrayó que el Acuerdo Recíproco debe entenderse como un complemento necesario que "salva" las preferencias del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) frente a los nuevos gravámenes estadounidenses.

Lanfiesta explicó que, mientras el tratado original establece las reglas de acceso permanentes, este nuevo instrumento blinda a Guatemala contra impuestos adicionales que Washington ha decidido imponer a todas las naciones, garantizando que el país siga compitiendo en igualdad de condiciones con otros socios comerciales que ya han firmado acuerdos similares.

La experta enfatizó que la conexión entre ambos reside en la continuidad, ya que el Acuerdo Recíproco asegura que el espíritu de apertura comercial del DR-CAFTA no se vea erosionado por decisiones administrativas externas.

De esta manera, el webinar sirvió para aclarar que el éxito de este "blindaje" depende de que Guatemala no solo mantenga sus compromisos históricos, sino que adopte nuevas disciplinas de facilitación de comercio para seguir siendo un socio atractivo.

Guatemala firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta) en 2005, durante la administración de George W. Bush. (Foto: White House Archives/Soy502)

Protección estratégica

Lanfiesta detalló que el acuerdo se estructura para proteger productos donde Guatemala tiene una ventaja comparativa. Al evitar el sobrearancel del 10%, el país previene una pérdida de mercado frente a competidores directos.

"Tal vez el beneficio principal está en ese pequeño grupo de aranceles que bajan a cero. Pero en realidad el acuerdo viene a hacer una nueva visión de nuestro sistema comercial con todos los compromisos que se adquirieron", reiteró la experta.

Según datos del Ministerio de Economía, la ratificación de este acuerdo permite blindar exportaciones valoradas en aproximadamente US$3,300 millones.

El beneficio de arancel cero impactará directamente a más de 3,000 productores nacionales, con un énfasis especial en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) estima que unos US$1,530 millones en exportaciones de productos como minivegetales y alimentos procesados aún permanecen fuera de esta cobertura inicial.

Las autoridades han iniciado una hoja de ruta técnica para gestionar exclusiones individuales y mitigar posibles pérdidas de competitividad en estos rubros específicos.

Reciprocidad y modernización

El acuerdo exige a Guatemala reciprocidad en la eliminación de barreras no arancelarias y la agilización de procesos.

Rubén Morales, CEO de Guayacán y exministro de Economía, subrayó que los compromisos incluyen la automatización de registros sanitarios y la protección de propiedad intelectual, lo cual debe verse como una oportunidad para reducir la discrecionalidad administrativa.

"El cumplimiento de estos compromisos y más allá de ver que es un compromiso ante Estados Unidos, creo que lo tenemos que ver como un compromiso de país y al final de cuentas nos va a beneficiar a todos nosotros", indicó Morales.

Seguridad económica

Un pilar novedoso del acuerdo es la sección de seguridad económica, que vincula a Guatemala con las políticas de Washington para evitar prácticas desleales de terceros países.

Eric Coyoy, consultor de ASIES y moderador del encuentro, enfatizó que este proceso requiere una coordinación estrecha entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado para asegurar que el país sea visto como un socio confiable en el hemisferio.

La implementación definitiva, prevista para finales del primer trimestre de 2026, iniciará una fase de vigilancia constante sobre el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

El objetivo del encuentro fue desglosar cómo este nuevo pacto no sustituye al tratado vigente, sino que actúa como un mecanismo de defensa técnica y modernización ante un entorno comercial internacional cada vez más proteccionista.

Detalle de Sectores y Estatus Arancelario bajo el Nuevo Acuerdo Sector / Producto Estatus Arancelario (Acuerdo Recíproco) Valor de Exportación (Referencia anual) Vestuario y textiles 0% (Beneficia al 97.4% de la oferta del sector) US$1,411.5 millones Café 0% (Protegido como producto no producido por EE. UU.) US$1,224.0 millones Banano y plátano 0% US$983.8 millones Aceites y grasas 0% (Incluye aceite de palma) US$738.5 millones Frutas tropicales 0% (mango, papaya y aguacate*) Incluido en el sector agrícola Plantas y flores 0% (Ornamentales, follajes y flores cortadas) Incluido en el sector agrícola Químicos / Farmacéuticos 0% (Productos especializados del anexo industrial) Sector industrial Minivegetales 10% (Siguen gravados bajo Arancel NMF) Parte de los US$1,530M excluidos Alimentos procesados 10% (Néctares, jugos y bebidas permanecen fuera) Parte de los US$1,530M excluidos Metalurgia y calzado 10% (Siguen sujetos al tributo compensatorio) Sector industrial / manufactura Acero y aluminio 50% (Sujetos a tasas específicas previas) Excluidos del acuerdo recíproco

*Sujeto a protocolos de admisibilidad sanitaria.

Fuente: Mineco, Banguat

Matriz de Compromisos asumidos por Guatemala (Acuerdo Recíproco) Tipo de Compromiso Detalle de la Obligación Acción Requerida / Estatus Facilitación de Comercio Automatización y digitalización de procesos aduaneros y sanitarios para reducir tiempos de despacho. El MINECO y la SAT deben implementar sistemas de ventanilla única electrónica y eliminar trámites físicos redundantes. Transparencia Regulatoria Publicación anticipada de normativas que afecten el comercio y apertura a comentarios de sectores interesados. Establecer un portal de consulta pública para nuevas regulaciones técnicas y sanitarias. Propiedad Intelectual Fortalecimiento de la protección de patentes, marcas y derechos de autor, incluyendo el entorno digital. Ratificación y cumplimiento de convenios internacionales pendientes y fortalecimiento de la fiscalía especializada. Estándares Laborales Cumplimiento efectivo de las leyes laborales nacionales y alineación con los principios de la OIT. Incremento de las inspecciones de trabajo y erradicación del trabajo forzoso o infantil en cadenas de exportación. Medio Ambiente Implementación de leyes que aseguren la protección de la biodiversidad y el manejo de desechos. Reforzar la vigilancia en áreas protegidas y cumplir con convenios sobre comercio de especies amenazadas. Seguridad Económica Vigilancia sobre el origen de mercancías para evitar el "triangulamiento" de productos de países con prácticas desleales. Implementar controles estrictos en aduanas para certificar que los productos no provienen de países bajo sanción de EE. UU. Buenas Prácticas Adopción de estándares de la OCDE en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción comercial. Revisión de normativas internas para asegurar que los procesos de licitación y registro sean competitivos y claros.

Fuente: Mineco