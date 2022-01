Árbitra italiana denuncia filtración de fotos y videos íntimos

La silbante e influencer denunció que material privado se difundió por medio de plataformas de mensajería.

La árbitro italiana Diana Di Meo denunció que le robaron varios videos privados de contenido sexual y los han publicado como "porno venganza" en Telegram y WhatsApp.

"Están compartiendo mis vídeos privados en redes sociales como Telegram y WhatsApp, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento", denunció la árbitro de 22 años en su cuenta de Instagram.

"Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran", explicó la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Di Meo (@dianadimeo_)

Tras trascender la denuncia el nombre de Diana Di Meo se ha convertido en tendencia de búsqueda en Google en Italia, de lo que la joven advierte.

"Están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los vídeos, porque eso también es un delito", advierte Di Meo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Di Meo (@dianadimeo_)

El culpable de difundir los videos íntimos robados de la árbitro Diana Di Meo podría enfrentarse a una condena de seis años de cárcel.