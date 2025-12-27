Los accidentes que involucraron a buses durante el 2025

-

Estos son los accidentes que han involucrado buses durante el 2025.

El 2025 estuvo marcado por varios accidentes de tránsito en el que estuvieron involucrados buses extraurbanos.

El hecho más reciente se registró el pasado viernes 26 de diciembre donde un bus extraurbano cayó a un precipicio en la ruta interamericana dejando a 15 personas fallecidas y varios heridos.

La tragedia ocurrió en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana donde se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales que trabajaron para rescatar a víctimas y los cuerpos de los fallecidos.

Accidente en ruta interamericana. Bus cayó a un barranco. Bomberos rescatan a heridos.



Video: @BVoluntariosGT pic.twitter.com/SF3UHa2ITY — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 27, 2025

Tragedia en calzada La Paz

El percance ocurrió el 10 de febrero de este año cuando un autobús cayó a una hondonada en el puente Belice que conecta con la calzada La Paz en las primeras horas de la mañana de aquel lunes.

Según varias cámaras de seguridad el transporte se habría pasado cuando el semáforo estaba en rojo y terminó en el barranco.

De esta tragedia se registraron 51 muertos y 9 sobrevivientes, quienes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al Hospital General San Juan de Dios.

Tras esta tragedia el presidente Bernardo Arévalo declaró luto nacional.

El autobús provenía de El Progreso y se dirigía a la Terminal. (Foto: Redes Sociales)

Bus volcado en bus en puente Tinco en z. 2 de Mixco

Un bus volcó el 22 de octubre al ingresar al puente Tinco, zona 2 de Mixco, bloqueando el carril de incorporación hacia la ruta Interamericana.

Según los reportes de los cuerpos de bomberos, algunos heridos presentaban golpes y erosiones leves, mientras que otros fueron trasladados a centros médicos en estado inconsciente.

Según versión del piloto, el accidente fue ocasionado por desperfectos mecánicos, "fue desperfecto mecánico, sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus, uno nunca sabe el momento en el que se arruinará una cosa. Yo vengo tranquilo ya me hicieron las pruebas necesarias", indicó.

El incidente fue en las primeras horas de la mañana de ese día. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Colisión entre bus y automóvil en Ruta Interamericana

En el kilómetro 36 de la ruta Interamericana se registró una colisión entre un autobús extraurbano y un vehículo particular.

El transporte colectivo al perder el control, impactó contra un automóvil que quedó volcado en una hondonada, donde colisionó contra un poste del tendido eléctrico; en tanto, el autobús terminó fuera de la carretera, entre los matorrales.

De esta tragedia se reportó que al menos 45 personas fueron trasladadas al referido centro asistencial.

Choque entre bus y vehículo deja múltiples heridos en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana varios heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango.



: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/Hvg4h1dtfI — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 28, 2025

Bus quedó volcado en ruta al Pacífico

Un bus extraurbano volcó en el Km 73, en el tramo entre Siquinalá y Escuintla donde según datos preliminares dejó dos fallecidos y múltiples heridos el pasado martes 4 de noviembre.

Un total de 15 pasajeros heridos que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla y en el momento se mencionó que la causa del accidente pudo haber sido el exceso de velocidad.

El bus impactó contra el poste de tendido eléctrico. (Foto: EEGSA)

Aparatoso accidente de bus en ruta Interamericana

Un accidente ocurrió el 10 de noviembre en la ruta Interamericana tras el vuelco de un bus extraurbano en el kilómetro 107. El accidente dejó al menos 12 heridos quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá.

La información preliminar indicaba que el bus perdió el control y volcó al lado de la carretera. Asimismo que doce personas resultaron heridas, entre ellos el conductor y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sololá.

El bus se dirigía a San Marcos. (Foto: Redes Sociales)

Conductor de bus turístico pierde el control y se accidenta en Puerto Barrios

El 30 de noviembre, un bus se dirigía a un sitio turístico cuando, por razones desconocidas, perdió el control e impactó contra poste.

El bus se salió de la vía en el kilometrol 290, en el Caserío Agua Caliente, ingresando a Puerto Barrios y quedó varado en un terreno baldío, a las orillas de la carretera. Según información preliminar, se reportaron varios fallecidos y heridos.

El bus se dirigía a Punta de Palma. (Foto: Redes Sociales)

Cayó a una hondonada tras intentar esquivar al otro vehículo.

Un transporte colectivo transitaba en una aldea de La Democracia Huehuetenango, cuando un vehículo tipo camioneta se interpone en el camino y el extraurbano trata de esquivarlo pero pierde el control y cae a una hondada donde terminó volcado.

Esto dejó a varias personas heridas y con crisis nerviosa. Asimismo, otro conductor grabó el hecho.

Accidente registrado en Camojallito, La Democracia, Huehuetenango. Las imágenes muestran cómo una camioneta de transporte colectivo choca con un vehículo agrícola luego de que este último se le atravesara. pic.twitter.com/FOu2EzLHkz — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 12, 2025

Accidente múltiple en Santa Catarina Pinula

El percance ocurrió cuando un tráiler se incorpora hacia la vía principal y un bus escolar pierde el control tratando de no colisionar contra el transporte pesado, por lo que se cruza a los carriles contrarios, impactando con algunos vehículos.

De esta colisión se trasladaron a 10 personas a diferentes centros asistenciales y quedaron daños materiales.