Tráiler vuelca y obstruye ambos carriles en ruta interamericana

El transporte está obstruyendo carriles en el kilómetro 132.5 de la ruta Interamericana.
Durante la mañana de este 27 de diciembre se reportó que un trailer volcó en medio de dos carriles en el km 132.5 de la ruta Interamericana.
Por el momento se desconocen las causas del por qué perdió el control el vehículo pesado.
Al lugar se presentaron elementos de Provial para agilizar el paso vehicular ya que ambos carriles hacia oriente y el carril izquierdo que dirige hacia occidente se encuentran obstaculizados.
Asimismo se coordinó con una grúa para poder liberar el paso y retirar el vehículo de la cinta asfáltica.