¡42 minutos de reposición! El insólito partido que provocó suspensión de árbitros

Las repercusiones continúan por este partido considerado uno de los más largos de la historia por los 132 minutos de juego, por la reposición de 42 minutos.

OTRAS NOTICIAS: La propuesta de matrimonio que se viralizó en pleno Clásico entre el Real y el Barça

Un partido de fútbol en Bolivia tuvo una de las más grandes polémicas en el mundo deportivo. El partido se desarrolló el lunes entre Palmaflor y Blooming (3-2) y que además de expulsiones, tuvo 42 minutos de reposición.

El partido se desarrolló con relativa normalidad hasta el minuto 81, cuando Gilbert Álvarez anotó el segundo gol de Palmaflor. Luego, comenzó a llover y el campo quedó anegado. Entonces ocurrieron hechos que enlodaron el final del cotejo, como los retrasos en las determinaciones por el VAR, las expulsiones y los constantes reclamos de jugadores que se agredieron; al final hubo de 42 minutos de alargue.

Árbitros suspendidos

Las primeras repercusiones se produjeron este martes 21 de marzo, cuando la Comisión de Árbitros de la FBF decidió suspender de manera provisional a los jueces de campo encabezados por Julio Gutiérrez (árbitro principal) y los que estaban a cargo del VAR.

La suspensión es indefinida hasta que se conozcan los informes de los audios y videos del partido.

42 MINUTES OF ADDED TIME



Bolivian top flight referee crew are suspended after adding 42 MINUTES to a game Monday. The ref added the time due to a video review of a goal and a brawl. In the end, Palmaflor beat Blooming 3-2. Winning goal in the 38th minute of added time. pic.twitter.com/eoTJU1hb45 — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 16, 2023

Los jueces justificaron sus decisiones por el tiempo en el VAR y que el juego se disputó con lluvia, lo que causó charcos en el terreno de juego.

¡Final del ! ⏱️



Bochornoso arbitraje, quienes otra vez fueron protagonistas del partido exponiendo a los jugadores a posibles lesiones, dando una excesiva adición y perjudicando por completo el resultado que nuestros jugadores lograron con mucho merecimiento. pic.twitter.com/xFOHJ51U3k — Club Blooming (@BloomingOficial) March 14, 2023

Evo Morales, expresidente de Bolivia y presidente de Atlético Miraflor, publicó un tuit donde hace referencia al sospechoso arbitraje.