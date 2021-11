Arcángel le ofrece ayuda a la mujer que asesinó a su hermano (video)

Con un desgarrador llanto, Arcángel le ofrece ayuda a la mujer que le provocó la muerte a su hermano, quiere que deje el vicio del alcoholismo.

EN CONTEXTO: Hermano de Arcángel muere en trágico accidente automovilístico

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Arcángel pido a la mujer que atropelló a su hermano que se comunique con él.

De acuerdo con información de la prensa internacional, la conductora del vehículo que causó la muerte al hermano del cantante, se encontraba bajo efectos de licor.

Tras la tragedia, Arcángel, en medio de un desgarrador llanto, se pronunció y le dice a la presunta responsable que le ofrece su ayuda para que deje ese vicio.

"Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano, porque yo sé que hay millones, miles, cientos de personas con rencor... Yo nunca la he visto, yo no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad, los que me conocen a mi saben y ustedes saben los accidentes de tránsito que tuve yo", expresó.

“ Con este corazón enfermo y herido, yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle ” Arcángel , cantante

Le ofrece ayuda

El artista declaró que quiere hablar y ver a la mujer que provocó el accidente, esto es para que él pueda estar tranquilo, aunque hizo énfasis en que lo único que quiere es que ya no siga provocando accidentes por el alcoholismo.

"Yo la quiero abrazar y decirle que acepte mi ayuda, por favor", dijo con la voz entre cortada.

La súplica de Arcángel para la mujer que provocó el accidente en donde murió su hermano menor. pic.twitter.com/YNDHwed3WS — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 26, 2021

El accidente

Justin Santos, hermano del cantante puertorriqueño Arcángel murió la madrugada del 21 de noviembre luego que una conductora lo arrollara. Santos iba a bordo de un vehículo de tres ruedas cuando fue impactado.

El hermano menor de Arcángel se encontraba manejando por el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico, cuando un automóvil invadió su carril y le provocó un choque fatal.

Junto a Justin estaba otro pasajero que salió expulsado del vehículo y terminó lesionado.

El último adiós

Tras enterarse del suceso, el intérprete de “Sigues con él” compartió un conmovedor mensaje a través en sus redes sociales. En el texto, le dedica unas palabras a Dios, pidiéndole fuerzas para poder atravesar este difícil momento.

“Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada, y aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad, te repito que la acepto papá ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento”.

Por otra parte, los seguidores y colegas del puertorriqueño le han expresado su pesar.