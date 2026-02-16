Arévalo anuncia implementación del plan Centinela Metropolitano

Este plan se desarrollará en el departamento de Guatemala junto al estado de Prevención que decretará en todo el país el presidente Bernardo Arévalo, a partir del próximo martes 17 de febrero.
El mandatario Bernardo Arévalo dijo en cadena nacional este domingo 15 de febrero, que se decretará el Estado de Prevención tras finalizar el Estado de Sitio, pero también mencionó que se llevará a cabo el plan Centinela Metropolitano.
Durante los últimos meses se ha ejecutado este operativo en Escuintla, tras varios hechos de violencia perpetrados por organizaciones criminales en ese departamento.
Este plan se desarrollará en el departamento de Guatemala, lo que implican "operativos de las fuerzas combinadas", señaló Arévalo, en donde se requerirá el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
"Estas acciones permitirán seguir el camino exitoso de nuestra lucha, la cual protege a la población y las libertades fundamentales y que usa las herramientas de seguridad con contundencia en la lucha contra los criminales", afirmó Arévalo.