Temblor sorprende a guatemaltecos la noche de este domingo

Sismo de 5.3 grados de sensibilidad moderada en el territorio nacional.

La noche de este domingo la aplicación de Insivumeh alertó sobre un sismo de 5.3 grados en el territorio nacional.

Según el reporte el movimiento sísmico tuvo epicentro en el área de Pueblo Nuevo, Tiquisate con 43 kilómetros de profundidad y de sensibilidad moderada.

(Imagen: captura de pantalla)

Se encienden alarmas

Mientras tanto, en la ciudad de Guatemala, el sistema de alerta se encendió en varios puntos de la ciudad, advirtiendo a los vecinos sobre el temblor.

A través de un video publicado por Amílcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito, se puede apreciar un extracto en el que se enciende el sistema en la zona 9.

Alerta por #TemblorGT en Ciudad Guatemala.



Manténgase atento a la información de las fuentes oficiales.



Se mantiene monitoreo con alcaldías auxiliares, intercambiando datos necesarios para mantenerlo informado por #SismoGT. pic.twitter.com/h5UVcA8VFO — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 9, 2026

Las Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población estar alerta y tener preparada la mochila de las 72 horas ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Tras el sismo, no se han reportado daños materiales en el país.