Capturan a hombre que vendía drogas afuera de centros educativos de Escuintla

- Vecinos lo vinculan con la venta de droga cerca de centros educativos. TE PUEDE INTERESAR: Buscan a hombre por agredir a su cuñada y sobrina en Zacapa Ilsias "N", de 24 años, conocido con el alias "Petacas", fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalado como presunto distribuidor de droga en Escuintla. Capturan a alias “Petacas”, señalado de distribuir droga en Escuintla. (Foto: PNC) La detención se registró en la 5a. avenida y 5a. calle de la colonia San Felipe, zona 3 de ese departamento. Al momento de la captura le incautaron 22 bolsitas con marihuana, 16 envoltorios con crack y tres "colmillos" con cocaína. Vecinos lo vinculan con la venta de droga cerca de centros educativos. (Foto: PNC) De acuerdo con el informe policial vecinos del sector lo señalan como supuesto integrante de un grupo dedicado a la venta de drogas, incluso a menores de edad y en las cercanías de centros educativos del área. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.