Así sonó la alerta sísmica en la ciudad tras temblor de 5.3 (video)

La alerta sísmica se activó debido a la intensidad percibida en la capital.

La noche de este domingo 8 de marzo, un sismo de magnitud 5.3 sorprendió a los guatemaltecos alrededor de las 20:52 horas, lo que provocó la activación de alertas sísmicas y monitoreo por parte de autoridades.

Según el informe preliminar, el epicentro se ubicó en el área de Pueblo Nuevo, Tiquisate, con una profundidad aproximada de 43 kilómetros.

Aunque el origen del sismo se localizó en el departamento de Suchitepéquez, el movimiento fue percibido con cierta intensidad en la Ciudad de Guatemala.

(Imagen: Insivumeh)

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que se mantiene comunicación con alcaldías auxiliares para recopilar datos y brindar información a la población.

Además, recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales relacionados con el evento sísmico.

Mira el video:

Las Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población estar alerta y tener preparada la mochila de las 72 horas ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Tras el sismo, no se han reportado daños materiales en el país.