¡Bochorno en el Congreso! Empujones entre diputados previo a elegir magistrados

-

En la sesión de este jueves, los diputados se gritaron, se empujaron y hasta apagaron la luz en el Hemiciclo del Congreso.

EN CONTEXTO: Oficialistas acaparan tiempo en el pleno para evitar elección de magistrados de la CC

La sesión plenaria de este jueves 5 de marzo en el Congreso, convocada para elegir magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, tuvo momentos de tensión y discusiones entre diputados antes de avanzar con el proceso de votación.

La plenaria, convocada para este día desde las 10:00 horas, ha tenido intervenciones prolongadas de diputados oficialistas. Algunos legisladores entendieron esto como una estrategia para dilatar la discusión y votación de los magistrados para la CC.

Los diputados en el Congreso protagonizaron empujones durante la discusión previa a la votación por magistrados de la CC. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Luego de varias intervenciones, el presidente del Congreso, Luis Contreras, concedió la palabra al diputado Héctor Aldana, quien propuso que el tiempo de participación para cada legislador se redujera a cinco minutos.

#eleccionesCC #Congreso #Diputados : Estuardo Paredes ND pic.twitter.com/yiPWuUrBul — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 5, 2026

La solicitud generó inconformidad entre algunos diputados, quienes señalaron que Aldana recibió el uso de la palabra sin figurar en la lista de aproximadamente 25 legisladores que ya esperaban su turno para intervenir.

Pleito en el Congreso

El desacuerdo provocó reclamos en el hemiciclo, mientras varios diputados cuestionaban el orden en el uso de la palabra y la forma en que se estaba conduciendo el debate previo a la elección de magistrados.

Discusión en el Congreso por propuesta para reducir intervenciones a cinco minutos. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Ante la discusión, la propuesta fue sometida a votación en el pleno para decidir si se acortaba el tiempo de intervención a cinco minutos por diputado.

¡Trifulca en el @CongresoGuate ! Varios diputados se enfrascan en una discusión durante la sesión de este 5 de marzo. pic.twitter.com/NJRhTWH38H — Soy 502 (@soy_502) March 5, 2026

Sin embargo, la moción no prosperó. Con 79 votos en contra, el pleno rechazó la solicitud de reducir el tiempo de participación, por lo que el debate continuó bajo las reglas previamente establecidas.

#eleccionesCC #Congreso #Diputados : Estuardo Paredes ND pic.twitter.com/x7Lvc342xA — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 5, 2026

Luego de esto, los diputados se levantaron de sus curules y confrontaron a la Junta Directiva. En ese momento, los legisladores protagonizaron empujones y gritos en los que se puede escuchar: "No me toqués".

Apagaron la luz

Cuando la tensión comenzó a menguar, durante la sesión, la luz del Hemiciclo fue apagada. La energía eléctrica todavía está funcionamiento porque la transmisión y los micrófonos siguen encendidos.