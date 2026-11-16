Arévalo dará mensaje a la nación tras declarar estado de Sitio en Izabal y Zacapa

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El mensaje del gobernante se producirá después de la declaratoria del estado de Sitio en Zacapa e Izabal.

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El presidente Bernardo Arévalo dirigirá un mensaje a la nación este domingo 15 de noviembre a las 20 horas, según anunció oficialmente el Gobierno por medio de sus canales de comunicación.

El pronunciamiento del mandatario se producirá después de que declarara estado de Sitio en los departamentos de Izabal y Zacapa, en medio de una escalada de hechos violentos que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en esa región.

La convocatoria presidencial se produce en un contexto marcado por recientes ataques armados en Zacapa, entre ellos el ocurrido el pasado 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, donde cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas.

A estos acontecimientos se suma la reciente muerte del diputado Julio Portillo y otros episodios de violencia registrados en el departamento, incluida la incursión armada ocurrida semanas atrás en el municipio de Huité.

Hoy a las 8:00 PM el presidente @BArevalodeLeon dirigirá un mensaje a la nación. Infórmate a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Guatemala. https://t.co/nwxeAsdDir — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) November 16, 2026

Ante esta situación, el Gobierno dispuso la movilización de fuerzas de seguridad y la implementación de medidas extraordinarias mediante la declaratoria del estado de Sitio.

Esta disposición, contemplada en la legislación guatemalteca, busca enfrentar determinadas situaciones que amenazan el orden público y la seguridad del Estado.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el Gobierno de Guatemala, el mensaje del presidente Arévalo será transmitido a partir de las 20 horas por Guatemala TV, Radio TGW 107.3 FM y las redes sociales oficiales del Ejecutivo.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los canales de televisión y emisoras de radio del país para que se unan a la transmisión del pronunciamiento presidencial.

La convocatoria no precisa los temas que abordará el mandatario durante su intervención.