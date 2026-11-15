Pronostican lluvias y descenso de temperaturas para este lunes 16 de noviembre

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Las regiones del norte y Caribe del país serán las que más nubosidad presente durante la mañana.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica para este lunes 16 de noviembre un incremento gradual de la nubosidad en distintas regiones de Guatemala.

Asimismo, se espera que esa nubosidad esté acompañada de posibles lluvias, viento del norte y temperaturas frescas a frías durante la noche y madrugada.

De acuerdo con el boletín de condiciones atmosféricas emitido por la institución, el país experimentará un incremento en la presión atmosférica.

Esta situación estará acompañada de cambios en las condiciones del tiempo, principalmente en las regiones del norte, Caribe y occidente.

El Insivumeh informó que durante el amanecer y la mañana se espera un incremento gradual de la nubosidad en las regiones del norte y Caribe del territorio nacional.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2026 #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT https://t.co/MWg7vJ7H9F — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 15, 2026

Mientras tanto, en el resto del país prevalecerán condiciones de poca nubosidad, aunque se anticipan niveles elevados de radiación solar.

La institución también pronostica viento del norte, de ligero a moderado, principalmente en el Altiplano Central, los Valles de Oriente y algunas zonas del occidente del país.

Estas condiciones atmosféricas podrían generar variaciones en la sensación térmica, especialmente en las áreas donde se registre mayor presencia de viento.

Para la tarde y noche del lunes, el Insivumeh anticipa un incremento de los nublados, con posibilidad de lloviznas en las regiones del norte, Caribe, occidente y algunas zonas de Bocacosta.

Asimismo, la institución no descarta que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica en determinados sectores.

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En contraste, para el resto del territorio nacional se prevé que predominen condiciones de poca nubosidad.

Aunque el pronóstico contempla posibles precipitaciones, el boletín no establece acumulados específicos de lluvia ni identifica municipios donde puedan registrarse los mayores efectos.

Otro de los aspectos destacados del pronóstico es el descenso de la sensación térmica durante las horas nocturnas.

Según el Insivumeh, se espera un ambiente de fresco a frío en la Franja Transversal del Norte, el occidente, el Altiplano Central y las zonas elevadas de los Valles de Oriente.

Estas condiciones podrían ser más perceptibles durante la noche y madrugada, particularmente en comunidades ubicadas a mayor altitud.