Acuerdan medidas para la circulación del transporte pesado para fin de año

-

Autoridades y asociaciones sostuvieron una reunión para detallar pormenores de la circulación del transporte pesado durante el fin de año.

La Dirección General de Transporte (DGT), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), efectuó una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Industria (CIG), gremiales del del sector, Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En dicha sesión se abordaron las medidas relacionadas a la circulación del transporte pesa durante el período de fin de año.

En dicha reunión la DGT explicó el procedimiento para gestionar las autorizaciones especiales de circulación mediante código QR, que será el trámite que permitirá a las unidades de transporte de carga a circular durante las fechas establecidas siempre que cumplan con los requisitos y disposiciones correspondientes.

Además, se destacó la importancia de fortalecer la comunicación interinstitucional y los sectores involucrados para garantizar que las empresas de transporte, pilotos y usuarios conozcan los mecanismos de autorización y las condiciones de operatividad.

La DGT se reune con la CIG, gremiales del sector, EPQ y SAT para discutir las reglas del juego para la circulación del transporte pesado durante las fiestas de fin de año. (Foto: DGT/Soy502)

Los acuerdos

Entre los acuerdos alcanzados sobresalió la necesidad de reforzar la coordinación con las municipalidades, las Policías Municipales de Tránsito (PMT) y otras entidades de regulación de movilidad.

También, se acordó el impulsar una campaña informativa que permita divulgar las disposiciones, fechas y procedimientos para solicitar las autorizaciones especiales.

Estas medidas buscan facilitar la planificación de las actividades logísticas, evitar contratiempos en el traslado de mercancías y contribuir al abastecimiento de productos y servicios durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año.