Arévalo anunciará quiénes serán sus magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad ordena que las designaciones

Para esta semana se prevé que el presidente Bernardo Arévalo anuncié la designación de un magistrado titular y otro suplente para que de esa forma quede integrada la IX magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según el artículo 153 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad el pazo para designar a los magistrados es 60 días después de la instalación del Organismo Legislativo.

Las distintas legislaturas del Congreso siempre quedan formalmente instaladas el 14 de enero, eso significa que este año que se debe llevar a cabo la renovación de la CC el último día para designar a los magistrados constitucionales es el 14 de marzo.

La IX magistratura de la CC asumirá el próximo 14 de abril. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, el artículo 157 de la referida Ley, que es de orden constitucional, señala que la instalación de la nueva magistratura de la CC debe llevarse a cabo 90 días después de la instalación del Organismo Legislativo, lo que significa que debe ser juramentada el 14 de abril próximo.

La última designación

Hasta el momento el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la Universidad de San Carlos (Usac), el Organismo Judicial (OJ) y el Congreso de la República ya han designado a sus magistrados titulares y suplentes.

De esa cuenta la IX magistratura de la CC estará integrada de la siguiente manera:

Magistrados titulares

CANG: Astrid Lemus

USAC: Julia Marisol Rivera

OJ: Dina Ochoa

Congreso: Roberto Molina Barreto

Ejecutivo: Pendiente

Magistrados suplentes

CANG: Luis Bermejo

USAC: José Luis Aguirre Pumay

OJ: Claudia Paniagua

Congreso: Luis Rosales

Ejecutivo: Pendiente

Con la designación que debe hacer el mandatario, en Consejo de Ministros, quedará integrada la próxima legislatura que estará en funciones del 2026 hasta el 2031.

La CC se renueva cada cinco años. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente tiene toda esta semana para anunciar la designación de los magistrados constitucionales.

Al designar a sus magistrados el Presidente, junto a las otras instituciones involucradas en la designación, debe enviar un informe con su decisión y el Congreso deber emitir un decreto para que la IX magistratura de la CC quede formalmente instalada.