Presidente se pronuncia tras asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla

Bernardo Arévalo indicó que giró instrucciones al Ministerio de Gobernación para que los criminales sean puestos ante la ley.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció esta noche luego de registrarse un violento ataque armado donde falleció el alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín.

"Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Además, mencionó: "he girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley".

Por último, agregó: "reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos".

El incidente armado

El jefe edil resultó herido durante un ataque armado ocurrido en un desfile en la aldea Obero, en dicho municipio.

Bomberos Municipales Departamentales asistieron a Marroquín y posteriormente fue trasladado en estado delicado hacia el Hospital Nacional de Escuintla.

Sin embargo, falleció al ser ingresado, debido a las heridas que presentaba.