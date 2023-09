Así responde Argentina al legendario técnico tras fuertes acusaciones

-

La Asociación del Fútbol Argentino le respondió a Louis Van Gaal, exentrenador de Países Bajos, tras sus polémicas declaraciones.

La selección de Argentina comenzará las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rumbo al Mundial de 2026 este jueves 7 de septiembre, cuando reciba a Ecuador.

A dos días del encuentro que iniciará el proceso de clasificación en Sudamérica, Louis Van Gaal, el entrenador que dirigió a Países Bajos en la Copa del Mundo de 2022, lanzó unas polémicas declaraciones.

El director técnico neerlandés asegura que la Copa Mundial que se celebró en Qatar estaba arreglada para que la selección de Argentina, comandada por Leo Messi, levantara el trofeo de la FIFA.

Argentina responde

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le respondió al estratega de 72 años con un video, en donde asegura que "la Selección Argentina perdió muchas veces, pero siempre supo como perder".

En el video publicado en las redes sociales se muestran diversas tomas del 9 de diciembre de 2022, el día en el que Argentina eliminó a Países Bajos del Mundial en los cuartos de final.

Tergiversando las palabras de Louis Van Gaal, la AFA asegura que Argentina se extralimitó en Qatar, pero "se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, y pasión. Porque este deporte así se juega".

El material audiovisual muestra al inicio una toma del técnico holandés charlando con el entrenador argentino, Lionel Scaloni, acompañada de la canción "Si me estás buscando" de Almafuerte.

"Si me estás buscando, me encontrarás", asegura la selección de Argentina, que ya se encuentra en 'Modo ON de Eliminatorias', por el próximo partido en el Estadio Monumental.