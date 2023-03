¡Salud! Arjona celebra con sus hijos tras exitoso concierto en México (video)

El cantautor guatemalteco se presentó por primera vez en el Foro Sol de México, logrando un lleno total.

Por primera vez, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México, logrando un lleno total con alrededor de 60 mil personas que se dieron cita para cantar sus éxitos favoritos.

Aunque previo a su show se mostró un tanto nervioso, logró conquistar a su público con una noche en la que deleitó con temas como "Historia de un Taxi", "Mujeres" y "El problema".

Además, quienes no podían faltar entre la audiencia fueron sus queridos hijos Ricardo y Adria Arjona. El cantautor presumió la presencia de ambos en sus historias de Instagram, e incluso celebró junto a ellos el éxito de su show.

¡Salud!



Ricardo Arjona brindó con sus hijos Adria y Ricardo luego de lograr un lleno total en el Foro Sol de México.



"Primero se dice salud por mis dos bebés que crecieron en esta ciudad, vamos a brindar por lo que pasó ayer. Salucita", dijo el guatemalteco, mientras brindaba junto a sus hijos.

Arjona también recordó los inicios de su carrera en la Ciudad de México, y cómo sus planes se fueron dando con éxito hasta ahora.

"Hoy, como si no me hubiera dado tanto, me regaló una de las noches más emocionantes de mi vida. Gracias. Solo gracias", finalizó el cantante en otra publicación.

Cabe destacar que Ricardo Arjona fue incluido en la revista Pollstar en el listado de las giras más lucrativas a nivel mundial junto a artistas como Bad Bunny, Coldplay y Elton John.