Arrestan a Jeff Hardy, exluchador de la WWE

La madrugada de este lunes, el exluchador de la WWE fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Además, no portaba licencia y estaba bajo efectos de otras sustancias.

Se estima que mañana en horas de la tarde tenga su primer declaración ante el juez. Hasta ahora, su delito más grave es manejar bajo sustancias y está encarcelado bajo una fianza de 3 mil quinientos dólares.

Jeff Hardy was arrested last night. I'm always pulling for Jeff, I hope he gets the help he needs pic.twitter.com/MWnjAMm0PG — Raj Giri (@TheRajGiri) June 13, 2022

A días antes de su pelea

La noticia tiene a sus fans a la expectativa, pues para esta semana tenía contemplada un encuentro junto a su hermano Matt Hardy, quienes lucharían en All Elite Wrestling (AEW), enfrentándose a Jurassic Express y The Young Bucks.

Hasta el momento, la empresa de Lucha Libre Triple AAA, no se ha pronunciado sobre si los hermanos Hardy participarían o no en el evento. Esta es la tercera vez en 10 años que el luchador es arrestado.