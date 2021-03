Arrestan a mujer que escupió a conductor de taxi en EE.UU.

Una mujer fue arrestada en Las Vegas, Nevada, por escupir y agredir a un conductor de un servicio privado de transporte que le exigió que usara mascarilla.

El Departamento de Policía de San Francisco (California, EE.UU.) informó que arrestó a la mujer por los cargos de asalto agravado y robo, pues junto con un grupo de amigas, le quitaron el teléfono al afectado.

Una cámara que llevaba el transportista grabó el momento que ocurrió en la ciudad de San Francisco recientemente. El servicio, recogió a tres mujeres en el área de Bayview District. Cuando ya estaban dentro del vehículo, el conductor notó que una de ellas no usaba una mascarilla, por ello detuvo el auto y les dijo a las pasajeras que no podían continuar, según la explicación de la policía.

Las pasajeras comenzaron a insultar a gritos al piloto, luego, se quitaron las mascarillas y comenzaron a toser en la cara del hombre gritando: "¡Tengo coronavirus!, Al diablo el coronavirus". Luego de eso, arrancaron la mascarilla del conductor.

Subhakar Khadka, de 32 años, el agredido, decidió cancelar el viaje. Una de las mujeres le arrebató el celular. Después, todas se bajaron y una de ellas se acercó a una de las ventanillas y le roció gas pimienta, se lee en una publicación compartida por Los Ángeles Times.

Las autoridades detuvieron a la mujer que está vestida de rojo, según las imágenes, identificada como Malaysia King, de 24 años.

Arna Kimiai, también de 24 años, fue quien agarró el teléfono del área del tablero central y le arrancó violentamente la mascarilla al afectado. No ha sido arrestada, pero sus abogados dicen que planea entregarse.

“El comportamiento captado en video de este incidente exhibe una cruel desconsideración hacia la seguridad y bienestar de un trabajador de un servicio esencial en medio de una pandemia mortal”, dijo la teniente Tracy McCray en un comunicado.

⚠️ : ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw — Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021

