Arsenal despacha al Wigan y avanza a octavos de FA Cup

El Arsenal se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra por primera vez en seis años al aplastar al Wigan, de tercera categoría, por 4-0 este domingo en menos de media hora.

El equipo del entrenador español Mikel Arteta arrasó en los primeros 27 minutos del choque disputado en el Emirates Stadium. El defensa italiano del Arsenal Riccardo Calafiori se lesionó en el calentamiento previo, lo que obligó a Arteta a devolver a Bukayo Saka al once en lugar de darle descanso.

Noni Madueke (11) y el brasileño Gabriel Martinelli (19) marcaron antes de que un gol en propia puerta de Jack Hunt (23) fuera seguido por un tanto del también brasileño Gabriel Jesus (27).

Booking our spot in the Fifth Round pic.twitter.com/iPszKv7qG3 — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2026

Los Gunners vuelven a pisar los octavos por primera vez desde que ganaron la FA Cup en 2020, un título que sigue siendo el único gran trofeo de la etapa de Arteta en el banquillo.

Este duelo del Arsenal en la FA Cup contra el Wigan careció del dramatismo de su anterior enfrentamiento, en 2014: una semifinal resuelta con un gol en la tanda de penaltis del entonces capitán gunner, el propio Arteta.

Con cuatro puntos de ventaja en la cima de la Premier League, clasificados para la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y en los octavos de la Champions, el Arsenal está en disposición de poner fin a lo grande a su sequía de títulos con un póquer espectacular.