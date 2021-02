Elena Minera ha sorprendido en redes sociales por su particular técnica de plasmar dibujos como las princesas de Disney, pero vistiendo los coloridos y hermosos trajes regionales de Guatemala.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista guatemalteca, Elena Minera, expone sus obras, las cuales atraen los likes y los comentarios de admiración hacia su trabajo.

Soy502 conversó con Elena, quien compartió algunos detalles sobre su inspiración para crear estos dibujos digitales.

“He dibujado desde el día en que supe tomar un lápiz, siempre me ha gustado el estilo de dibujo que pose Disney y el anime o manga. Siempre he dibujado fanart, que es dibujar personajes existentes a mi estilo, he vivido enamorada de la cultura guatemalteca, los textiles típicos, pero sobretodo la indumentaria maya de Guatemala”, explica.

La diseñadora se inspira en los trajes regionales para plasmar sus obras. (Foto: Elena Minera)

Uno de sus obras más recientes es “La Llorona”, donde la artista cuenta sobre las emociones que le provocó ver esta cinta del guatemalteco Jayro Bustamente, por lo que decidió crear un retrato de la actriz María Mercedes Coroy como homenaje.

“Durante mi adolescencia crecí conociendo muchas personas que avergonzaban de su indumentaria que poseían, incluso de sus raíces, por lo que decidí crear algunos personajes a mi estilo de dibujo que llevaran la indumentaria maya de Guatemala. Mi objetivo era de que las personas vieran lo hermosos y únicos que son y así poder amarlos, apreciarlos y sentirse orgullosos de ellos y de sus raíces”, resalta.

Con sus obras, busca enaltecer la diversidad guatemalteca.

“Pienso que unas de las ramas del arte que es la pintura digital me ayuda a resaltar y que me da a expresar lo que siento en mis personajes”.

Asimismo, sus obras ya se han plasmado en una exposición.

“Con el paso del tiempo he llegado a dar mi primera exposición en mi departamento natal que es Quetzaltenango, en Casa Noj, en dicha exposición tengo 20 pinturas digitales que son todas las que han destacado por el momento la exposición termina a finales de febrero”.

Si deseas conocer o consultar por alguna de sus obras, puedes enviarle un mensaje directo en Instagram o en su biografía donde te enlazará hacia su número de WhatsApp.