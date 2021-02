Artista quetzalteco se inspira en niños para crear obras de arte

La historia de Elmer Tiul Tec se hizo viral a finales de enero luego que el pequeño fuera fotografiado en Santa María Cahabón cuando saltó a una cancha para jugar, pero en lugar de usar zapatos de fútbol, el menor llevaba sus botas de hule.

Las fotografías se propagaron por las redes sociales y muchos internautas se preguntaban cómo podían apoyar al niño, que con una sonrisa inocente y sincera, se robó el corazón de muchos.

Uno de ellos fue el artista Marvin Vásquez, quien acaba de compartir en su perfil de Facebook una obra inspirada tanto en Elmer, como en otros niños que han protagonizado momentos sorprendentes y que se han vuelto virales.

En sus pinturas muestra a un niño que participa en una maratón, pero hace el recorrido con pantalón y zapatos de fútbol; a otro chico en una competencia de ciclismo que calza botas de hule; y a tres pequeños en una carrera, uno de ellos en silla de ruedas y otro lo empuja.

Inspirado

Consultado por sus obras, Marvin relató que los niños son una fuente de inspiración sobre todo de inocencia y esperanza.

“Viendo las fotos de estos niños, me inspiró a hacerles en caricatura para plasmar la inocencia y transparencia de su espíritu. Los niños no tienen prejuicios, juegan y aspiran a ser grandes atletas o futbolistas no importando si tienen zapatos o el equipo necesario para jugar. En su inocencia ellos dejan volar sus sueños y nos enseñan con su humildad la verdadera esencia del espíritu”, explica Vásquez.

Continúa: “También el objetivo es despertar en nosotros los adultos poder apoyarlos en lo que este en nuestra posibilidad y ver más allá de los límites que nos impone el afán de cada día. He realizado exposiciones de caricaturas de niños con sus mascotas dándoles cariño y cuidado o acompañados de ellos al ir a cortar leña a la montaña o en los que hacer es de su humilde hogar. Eso es uno de los motivos por el cual realizo las caricaturas”.

Trayectoria

Desde el 2020, Vásquez empezó a realizar estos dibujos y logró exhibir sus obras en el Centro Cultural Casa Noj de Quetzaltenango.

Su último trabajo fue un dibujo dedicado a las integrantes del equipo Deportivo Xela que el 31 de enero se coronaron campeonas de la Liga Nacional Femenina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvin Eliseo Vasquez (@marvineliseovasquez)