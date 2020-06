Arturo, el pequeño que hace "mandados" para ayudar en la crisis

La pandemia del Covid-19 hizo que para María Lourdes Sánchez, vender tortillas o chicharrines cada día fuera más complicado. Sin embargo, Arturo, su hijo de 9 años, encontró entre la crisis una posible salida: hacer mandados en bicicleta.

La foto de Arturo se viraliza en redes sociales. En ella se le ve subido en su bicicleta, a la cual le colocó un letrero: “Servicio de mandaditos express. Compras en los mercados, tiendas, almacenes, a donde usted me mande”.

RECUERDA:

El pequeño, según María Lourdes, decidió salir ante la crisis. “Como vio que se puso difícil la venta de tortillas y mis chicharrines, él decidió hacer mandados de esa forma”, agregó la madre.

Ella vive junto a sus 4 hijos, todos menores de edad en Coatepeque, Quetzaltenango. Es madre soltera y explica que su mayor temor es que le pase algo a Arturo en la calle, además de “que no quiero que la Procuraduría General de la Nación me lo quite, pensando que yo lo estoy explotando”, afirma.

Arturo, estudia y actualmente cursaba el primero primaria. “Ahora me dice, la pandemia me atrasó todo mamá”, añade María Lourdes entre nostalgia y risas.

Ella es María Lourdes y Arturo. (Foto: La Voz de Xela)

ASÍ PUEDES AYUDAR

Si deseas ayudar a Arturo y a su familia, puedes visitarlos cerca de la parada de Buses del Jardín, cerca de la tienda Kelly, en la zona 2 de Coatepeque, o depositar a la cuenta monetaria de la hermana de María Lourdes.

La cuenta monetaria de Banrural a nombre de María del Rosario Sánchez número 4429244870.