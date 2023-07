Asaltan a Mirciny Moliviatis y a sus amigos mexicanos

-

Asaltan a Mirciny Moliviatis en un sector de la ciudad

La reconocida chef de cocina guatemalteca dio el aviso en sus redes sociales del asalto que sufrió la madrugada de este domingo 9 de julio.

"Me asaltaron en la 7 avenida zona 9 y no tengo celular! Si les escriben de mi teléfono por favor no contestar hasta nuevo aviso! Menos mal solo fue el susto y la mala impresión que se llevaron nuestros amigos mexicanos que están de visita ;(", anunció consternada.

Moliviatis explicó que de nada sirvió usar la opción "Find my iPhone" ya que los asaltantes lo apagaron de inmediato por lo que no se pudo ubicar el lugar donde estaría el móvil.

"Al final lo material se recupera pero los nervios y que pena que se lleven esa impresión de nuestro país ;(", externó la experta en cocina, preocupada por la mala imagen que deja el asalto en el recuerdo de los turistas mexicanos.