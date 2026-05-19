Cámara capta asalto a motorista en la zona 11

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Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que dos hombres despojan a un motociclista de sus pertenencias.

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Un video que documentó un asalto se ha hecho popular en redes sociales, en las imágenes se observa cómo dos hombres despojan a un motorista de sus pertenencias y huyen.

Según los datos proporcionados por el video, el hecho sucedió la mañana del pasado lunes 18 de mayo en la 6 calle y 12 avenida de la zona 11 capitalina.

El video fue posible gracias a una cámara de vigilancia que se encontraba en el sector.

Al inicio de la grabación se muestra que un hombre a bordo de una motocicleta roja intercambia palabras con un hombre que caminaba, tras unos segundos, ambos se aproximan a un hombre que estaba recostado sobre otra motocicleta estacionada.

Rápidamente logran despojarlo y la víctima se aleja unos metros mientras que los delincuentes huyen a toda prisa del lugar.

Mira el video: