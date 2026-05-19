¡Gritos alertan a la madre! El hombre que abusaba de un menor

Un grupo de pobladores retuvo y golpeó al señalado, hasta entregarlo a las autoridades.
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Al escuchar los gritos de su hijo, una mujer corrió a auxiliarlo y descubrió que estaba siendo agredido dentro de un baño, cerca del campo de futbol Los Pinos en Zaculeu, zona 9, Huehuetenango.
Tras rescatarlo, pidió auxilio a vecinos, por lo que en pocos segundos se reunieron cerca de 30 personas para retener a Canajay.
El hombre fue identificado como Samuel Canajay Velásquez, de 42 años.
Luego, la turba lo llevó al campo de fútbol, donde, luego de ponerse de acuerdo con la madre de la víctima y otros vecinos, decidieron alertar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y entregarlo.
De acuerdo con las autoridades, el detenido fue trasladado a la subestación para luego ponerlo a disposición del Juzgado de turno, señalado del delito de violación contra el menor de 10 años.
Mientras tanto, el niño fue llevado a la clínica de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual (VVS) del Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicada en zona 10 de esta ciudad, donde fue asistido.