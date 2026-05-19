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¡Gritos alertan a la madre! El hombre que abusaba de un menor

  • Con información de Redacción
19 de mayo de 2026, 07:38
El hombre fue golpeado por una turba (Foto: archivo/Soy502)

El hombre fue golpeado por una turba (Foto: archivo/Soy502)

Un grupo de pobladores retuvo y golpeó al señalado, hasta entregarlo a las autoridades.

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Al escuchar los gritos de su hijo, una mujer corrió a auxiliarlo y descubrió que estaba siendo agredido dentro de un baño, cerca del campo de futbol Los Pinos en Zaculeu, zona 9, Huehuetenango.

Tras rescatarlo, pidió auxilio a vecinos, por lo que en pocos segundos se reunieron cerca de 30 personas para retener a Canajay.

El hombre fue identificado como Samuel Canajay Velásquez, de 42 años.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Luego, la turba lo llevó al campo de fútbol, donde, luego de ponerse de acuerdo con la madre de la víctima y otros vecinos, decidieron alertar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y entregarlo.

De acuerdo con las autoridades, el detenido fue trasladado a la subestación para luego ponerlo a disposición del Juzgado de turno, señalado del delito de violación contra el menor de 10 años.

Mientras tanto, el niño fue llevado a la clínica de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual (VVS) del Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicada en zona 10 de esta ciudad, donde fue asistido.

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