Dos vehículos terminan consumidos por las llamas tras incendio en taller mecánico

Un taller mecánico se prendió en fuego y terminó consumiendo dos vehículos que se encontraban en el lugar.
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Un incendio estructural se reportó durante la madrugada de este martes en un taller mecánico en la 10 Avenida 18-70 de la zona 11 de Mixco.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes lograr controlar el siniestro.
Los socorristas trabajaron por varios minutos, evitando la propagación del fuego a estructuras colindantes y al realizar las revisiones posteriores se determinó que dos vehículos fueron consumidos en su totalidad.
De este hecho se reportaron solo daños materiales y ninguna víctima.
Hasta ahora se desconocen las causas del incendio.