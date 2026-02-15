Se opuso a un asalto y fue atacado en Mixco

Aún herido, logró llegar hasta una estación de bomberos.
Según Bomberos Municipales, un conductor de 33 años de edad, se estacionó frente a las estaciones ubicadas en la zona 4 de Mixco, llamando la atención de los socorristas.
Tras ser abordado por los bomberos, se identificó que el hombre tenía una herida de bala en el abdomen.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, hombres a bordo de una moto lo interceptaron y exigían que detuviera su marcha para asaltarlo, pero al no ceder le dispararon.
El hombre herido condujo hasta la estación de bomberos en búsqueda de ayuda; por lo que se le realizó atención prehospitalaria.