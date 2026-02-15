Versión Impresa
Se opuso a un asalto y fue atacado en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de febrero de 2026, 11:37
La víctima acudió a ser atendida por cuerpos de socorro. (Foto: Shuterstock)

Aún herido, logró llegar hasta una estación de bomberos.

Según Bomberos Municipales, un conductor de 33 años de edad, se estacionó frente a las estaciones ubicadas en la zona 4 de Mixco, llamando la atención de los socorristas. 

Tras ser abordado por los bomberos, se identificó que el hombre tenía una herida de bala en el abdomen.

(Foto: redes sociales)
De acuerdo con el testimonio de la víctima, hombres a bordo de una moto lo interceptaron y exigían que detuviera su marcha para asaltarlo, pero al no ceder le dispararon.

El hombre herido condujo hasta la estación de bomberos en búsqueda de ayuda; por lo que se le realizó atención prehospitalaria.

