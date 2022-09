La trágica muerte de un rapero tras asalto en restaurante causa repudio

El rapero PnB Rock fue asesinado tras un asalto en pleno restaurante; su novia compartió su ubicación minutos antes en Instagram.

El pasado lunes 12 de septiembre, el rapero estadounidense PnB Rock fue asesinado a tiros por un desconocido, mientras disfrutaba una cena junto a su novia, dentro de un restaurante de Los Ángeles.

El artista estaba comiendo tranquilo, cuando el sujeto armado se acercó a su mesa para exigirle las joyas que portaba. El joven, al negarse, recibió varios disparos, aseguran autoridades.

PnB Rock tenía 30 años. (Foto: El País)

"Estamos comprobando el audio de la grabación de las cámaras de seguridad para determinar exactamente cuáles fueron las palabras que intercambiaron antes del suceso e identificar al tirador", indicó Kelly Muñiz, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

¿Planificado?

Solo unas horas antes, el rapero subió a sus redes sociales un video donde mostraba sus lujosas joyas, las cuales portaba normalmente sobre su cuello. Además, utilizaba un reloj tallado en piedras preciosas.

El trágico suceso desata una serie de misteriosos detalles. Y es que la mujer que acompañaba a PnB, quien se presume era su novia, había compartido una fotografía de la cena que la pareja había ordenado, junto a la ubicación del restaurante.

PNB rock’s girlfriend posted their location on IG. 20 minutes later some robbers came and shot him. The same scenario happened with Pop smoke. You people need to learn to stop posting your location while you’re still there. pic.twitter.com/cHAO4frk48 — ... (@Peterpumping) September 12, 2022

Dicha acción fue estrictamente criticada en redes sociales. La rapera Nicki Minaj fue una de las figuras que no desaprovechó la oportunidad para opinar:

No hay forma de que los raperos y nuestra gente querida siga publicando nuestra localización o dónde estamos. ¿Para mostrar pollo y wafles?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Rakim Hasheem Allen, como se llamaba realmente, acababa de publicar su tema más reciente, tan solo el 2 de septiembre. Hasta el momento, la investigación continúa en marcha.