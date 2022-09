"Quiero que me dejen morir": Jorge Falcón anuncia su retiro y firma carta de voluntad

Jorge Falcón anunció su retiro de los escenarios y además, confirmó que ya tiene su carta de voluntad anticipada.

OTRAS NOTICIAS: El impresionante look de Kate del Castillo que sorprendió a los fanáticos

Jorge Falcón, habló a un medio sobre su carta de voluntad que firmó de manera anticipada de acuerdo a su estado de salud que ha alertado al mundo de la farándula.

“Estoy retirándome, este es uno de los shows del adiós. Siempre agradecido a Dios, al público, a la prensa que tantos años fue conmigo del brazo. Estoy muy agradecido con todo el mundo y dignamente me retiro, poco a poco”, comentó el comediante

Además, frente a las cámaras de televisión, el famoso comediante sorprendió a sus seguidores al confirmar su retiro de los escenarios, ya que no quería dejar una mala imagen y aparecer arriba de los escenarios "con un tanque de oxígeno".

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el comediante tomó la valiente decisión de firmar su carta de voluntad desde hace ocho años, pues no quiere que lo mantengan vivo por medios artificiales.

"Tengo firmada mi carta, si me llego a enfermar de algo les pido que me dejen morir", sentenció.

En este sentido, la estrella de televisión dijo que hace unos días vivió una situación extraña, pues se sintió en otra dimensión, como si se le hubiera subido el "muerto". Fiel a su estilo, provocó las risas de los reporteros al contar su anécdota.