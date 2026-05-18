Municipalidad de San Juan Sacatepéquez se pronuncia tras crimen de concejal

El funcionario fue atacado a tiros cuando se conducía en su auto.
EN CONTEXTO: Asesinan a Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
La Municipalidad de San Juan Sacatepéquez se pronunció tras el crimen del Concejal Segundo Miguel Najarro García Salas.
A través de sus redes sociales, la comuna municipal condenó lo ocurrido exigiendo que se esclarezca el asesinato.
"El Concejo Municipal, encabezando por el Alcalde Juan Carlos Pellecer, lamentan y condenan el trágico fallecimiento del señor Miguel Najarro, Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez".
Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia, deseándole fortaleza y resignación.
Asimismo, exigen a la autoridades competentes "una pronta investigación y dar con los culpables de este lamentable hecho".
El crimen
La tarde del domingo, García Salas se conducía en su auto, tipo picop, en Ciudad Quetzal, cuando fue interceptado por hombres desconcidos, quienes lo atacaron sin mediar palabra.
El cuerpo del funcionario tenía varios impactos de bala y cuando los socorristas llegaron, ya nada pudieron hacer.
Según testigos, el ataque habría sido directo. Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, pero las autoridades ya realiza las investigaciones correspondientes.