Percance vial deja un fallecido y complica el tránsito en Mixco

El cierre del carril izquierdo en ambos sentidos quedó obstaculizado debido a la persona fallecida.
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Durante las primeras horas de este lunes 18 de mayo se reportó un percance vial que dejó a un motociclista fallecido en el kilómetro 16 de la ruta interamericana en jurisdicción de Mixco.
El percance afecta ya a los conductores que ingresan a la ciudad por la ruta Interamericana.
Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia y al realizar las revisiones correspondientes determinaron que la víctima ya había fallecido.
Tras el hecho, se cerró el carril izquierdo en ambos sentidos ya que la escena obstaculiza el paso.
La Policía Nacional Civil acordonó el lugar y brindanda apoyo a las autoridades correspondientes de realizar los protocolos de ley.
Agentes de tránsito regulan el paso vehicular en espera de la llegada del Ministerio Público.