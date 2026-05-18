Percance vial deja un fallecido y complica el tránsito en Mixco

Provial atiende hecho de tránsito en el km 16 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en Mixco, Guatemala. Choque de motocicleta deja una persona fallecida en el lugar. Obstruye el carril izquierdo en ambos sentidos.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/zRjxwEjrUW