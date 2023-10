Hallan muerta a menor secuestrada por Hamás que se hizo viral por desgarradora foto

-

Hallan muerta a una niña junto a su abuela tras ser secuestradas por Hamás.

En las últimas horas, se ha dado a conocer por parte de las autoridades israelíes que encontraron los restos de Carmela, una mujer de 80 años y su nieta, Noya Dan, una niña de 12 con autismo.

Ellas eran parte de la lista de personas secuestradas por el grupo islamista Hamás durante el ataque realizado contra Israel el 7 de octubre.

"Estamos devastados al anunciar que los cuerpos de Noya y su abuela Carmela fueron hallados ayer. Nuestros corazones están rotos", dio a conocer el Ministerio de Exteriores israelí a través de la red social X, antes Twitter, sin revelar más detalles sobre dónde fueron localizados los cuerpos y en qué condiciones. Se sabe que la menor estaba abrazada al cuerpo de su abuela.

Con lágrimas en los ojos y un dolor inconsolable compartimos la triste noticia de que la pequeña Noya y su abuela Carmela fueron encontradas muertas, asesinadas por el #Hamas.



Se creía que habían sido secuestradas pero hoy fueron identificados sus restos.



Noya, de 12 años,… pic.twitter.com/KrqvOIf8ko — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 18, 2023

El domingo pasado, las autoridades israelíes habían dado a conocer que la niña, fan de Harry Potter, fue "secuestrada de su hogar por los terroristas de Hamás y llevada a Gaza".

Los familiares de la menor, habían solicitado la liberación de la adolescente a través de redes sociales. Ante ello, la escritora británica J. K. Rowling, se sumó a la petición al enterarse por las imágenes difundidas, que Noya era fan de Harry Potter.

Posteriormente, la popular escritora escribió en sus redes sociales: "Por razones obvias, esta imagen me ha impactado. Que Noya y todos los rehenes tomados por Hamás regresen pronto y sanos y salvos a sus familias".

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 16, 2023

De acuerdo con Galit Dann, la madre de la menor, señaló que Noya se encontraba escondida en la oscuridad en casa de su abuela Carmela, mientras se escuchaban explosiones cerca del kibutz de Nir Oz, la niña enviaba mensajes en donde pedía ayuda.

"El dolor es indescriptible. Mi pequeña fue a una fiesta de pijamas con su abuela y nos estaba enviando mensajes mientras estos animales venían por ellas. Nuestra mejor esperanza ahora es que hayan sido secuestradas y de alguna manera sobrevivan", manifestó Dann para el medio The Sun.