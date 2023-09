Así es el asentamiento "Dios es Fiel" abajo del puente El Naranjo

-

Este lunes, el asentamiento "Dios es fiel", que se encuentra debajo del puente El Naranjo, afectado por el río Las Vacas, se viste de luto debido a la tragedia.

Cientos de pobladores han optado por construir su vivienda en el asentamiento "Dios Es Fiel", que se encuentra ubicado debajo del puente El Naranjo, por donde pasa el río de aguas negras "Las Vacas".

El asentamiento se encuentra en un sector colindante entre la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y el inicio del bulevar El Naranjo en jurisdicción de Mixco.

Las 102 familias que viven ahí construyen ellas mismas sus viviendas directamente sobre tierra resbaladiza, con lámina y madera, en medio de la vegetación y el río, sin un sistema de drenajes.

Las casas son construidas por las familias que tuvieron que invadir el terreno por motivos de pobreza. (Foto: Sinapsis)

La mayoría de las familias en el asentamiento obtienen sus escasos recursos mediante la venta de productos en las calles y tienen a su cargo a varios menores y personas de la tercera edad.

"Vivir bajo el puente me asusta, pero aunque hay riesgos no tengo más opción que vivir acá. Me podrán criticar, pero si vivieran en pobreza, nos entenderían más", comentó un vecino a una radio local.

Numerosas gradas por medio de un puente improvisado permiten bajar al asentamiento. (Foto: María José España)

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sector se dictaminó como inhabitable en 2014 y explicó que el asentamiento se encuentra en un área de alto riesgo.

Además, la alcaldía de la Municipalidad de Guatemala indicó que se ofrecieron propiedades lejos del área, pero las personas siguieron en las laderas de este río, pese a estar prohibido por las autoridades.

De acuerdo a la alcaldía auxiliar de la Municipalidad de Guatemala desde el 2014 se había declarado inhabitable el sector donde se registró una crecida repentina del Río y se llevó varias viviendas.



"La Municipalidad no puede dar servicios (como la recolección de basura) a un lugar declarado inhabitable por la Conred", indicó la Dirección de Comunicación Social de la comunidad capitalina.

El asentamiento cambió de nombre en 2006, ya que anteriormente se llamaba "Kjell Laugered García", en honor al expresidente militar que gobernó la República de Guatemala de 1974 a 1978.