Así avanza la nube de polvo del Sahara sobre el Caribe

Una columna de polvo proveniente del desierto del Sahara ha recorrido más de 8 mil kilómetros y avanza sobre el Caribe. Se espera que llegue a Guatemala en las próximas horas.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la nube de polvo cubre la isla de Puerto Rico.

Esto ta malo!!!! pic.twitter.com/YwKe2AxNB7 — Angel Matos (@angelmatos) June 22, 2020

Latest satellite imagery shows the leading edge of the dense Saharan Dust layer just east of the area. This will arrive later this morning into this afternoon across the area with very hazy skies expected. #prwx #usviwx pic.twitter.com/tDRHPXG2c6 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 21, 2020

MIRA:

Llegada a Guatemala

El Ministerio de Salud de Guatemala informó a la población que la población debe tomar medidas y protegerse la nariz y la boca con un pañuelo de tela húmedo. Las personas deben cuidar que el agua para el consumo no esté expuesta al aire.

Se recomienda proteger los ojos. Salud explica que las personas deben cerrar puertas y ventanas y evitar exponerse al ambiente.

#PolvoDelSahara:

Para prevenir afecciones originadas por este evento #MSPAS le hace las siguientes recomendaciones: pic.twitter.com/mmdqmZVYea — Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) June 23, 2020

Este polvo es una mezcla de arena de los desiertos africanos, contiene minerales peligrosos como mercurio, arsénico e isótopos que pueden causar infecciones respiratorias.