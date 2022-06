Así cantó el representante de Guatemala Nelson Carreras en La Academia

Nelson Carreras brilló durante un programa previo al primer gran concierto de "La Academia 20 Años" delante de los medios de comunicación, así fue su interpretación.

Otras noticias: Nelson Carreras brilla en el programa previo al primer concierto de La Academia

Nelson cantó “All of me” de John Legend en su versión en español, demostrando su potencial, mismo que lo llevó a quedarse para el primer concierto que se celebrará el domingo 12 de junio.

A pesar de los nervios del momento, en presencia del exigente jurado compuesto por Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Ana Barbara, el representante de Guatemala lo hizo muy bien.

(Foto: Oficial)

Al cubano nacionalizado guatemalteco lo traicionaron los nervios en plena interpretación, olvidando parte de la letra del tema, sin embargo logró esquivar el problema y siguió adelante. Gavito y Cortés lo notaron de inmediato, a pesar de ello logró pasar a la siguiente etapa, incluso Ana Bárbara coreó parte de la canción e hizo un gesto de aprobación mientras Nelson se mostraba en el escenario.

La famosa escuela enseñará al joven a desenvolverse como artista y desarrollar su voz al máximo. El primer concierto de La Academia se llevará a cabo el domingo 12 de junio a las 8 de la noche.

MIRA EL MOMENTO DE NELSON: