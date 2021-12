Así celebró su aniversario de boda Aída Estrada

Aída Estrada difundió fotografías junto a Leo Jaén en la celebración de su aniversario de bodas.

OTRAS NOTICIAS: El tierno encuentro de Ricardo Arjona con una fan de 80 años en Nueva York

La presentadora guatemalteca Aída Estrada celebró junto a su esposo Leo Jaén su 6to. aniversario de bodas con una sesión fotográfica en la Laguna de Ixpaco, un lugar mágico ubicado en las faldas del volcán Tecuamburro, en Santa Rosa, Guatemala.

La pareja lució muy elegante para rendir homenaje a su tiempo juntos. Aída, vistió un hermoso vestido de encaje ceñido al cuerpo y flores silvestres y Leo, una camisa blanca y pantalón gris. Las imágenes fueron captadas por Hazzaffie Photographer.

Aída y Leo se conocieron durante el programa "Combate", cuando ella era presentadora y el concursó, allí iniciaron las chispas y hasta ahora son una de parejas más famosas de Guatemala.

Aída y Leo compartieron escena en Combate. (Foto: Oficial)

Su reciente sesión fotográfica recordó ese día tan especial, además Aida decidió compartir una curiosa historia:

"Hoy cumplimos 6 años de casados, no puedo creer que ya llevemos tanto tiempo, ha sido ¡demasiado lindo!, con carcajadas, risas, sustos, lágrimas de alegría y también de tristeza, con sus crisis por supuesto, como cualquier pareja, pero lo más lindo de todo es que en esos tiempos Dios nos ha dado lecciones, nos ha transformado y nos ha sacado con versiones mejoradas", escribió en su primer post.

"... A pesar de que cuando empezamos no conocíamos a Jesús (bueno, Leo un poquito), Él tuvo misericordia de nosotros, usó todo para bien, ha sido fiel y nos demuestra que ya tenía un plan para nosotros", señaló.

"Les cuento una anécdota: en nuestra boda no pensamos que las fotos fueran “Tan Importantes” y le pedimos a un amigo que las tomara, a la mera hora no llegó, por esa razón tenemos tan pocas fotos de ese día. Le conté eso un día a @hazzaffiephotographer y me dijo: 'yo les regalo una sesión de fotos como de boda' y yo: '¡SÍ!', detalló la presentadora.

"El miércoles nos fuimos a tomar estas fotos que quedaron hermosas, hay algunas que sin mentir parecen de revista, esas ya se las compartiré después pero elegí estas porque realmente es nuestra esencia. Te amo Leonardo Jaén, ¡que se vengan millones de aniversarios más!", expresó.

ESTE ES EL RESULTADO:

(Foto: Hazzaffie Photographer)

La pareja recordó con hermosas fosots su boda. (Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hazzaffie Photographer (@hazzaffiephotographer)

EL VIDEO DE CÓMO SE CONOCIERON:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aida Estrada De Jaén (@aidacorazon)