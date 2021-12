El tierno encuentro de Ricardo Arjona con una fan de 80 años en Nueva York

Ricardo Arjona tuvo un emotivo encuentro con una fanática de República Dominicana de 80 años, mientras disfrutaba de un clásico hot dog en una calle de Nueva York. Su conversación inspiró al guatemalteco.

El cantautor mostró en su cuenta oficial cómo disfrutó de una de las comidas callejeras más emblemáticas de la Gran Manzana a través de un video.

"Una de las ventajas de la mascarilla, ¡esto es un éxito, eh!, comprarme un hot dog en Nueva York", dijo, mientras se aprecia que alguien le habla.

Junto al clip contó su anécdota:

"Una belleza dominicana de 80 y tantos años me reconoció y no tuvo reparo en regañarme con la gracia que el universo le confirió a los dominicanos. Me dijo que no le venía bien a mi imagen estar comiendo un hot dog trepado en una fuente en plena calle. Debo mencionar entre paréntesis cómo inició ella la conversación: 'Muchacho, ¡tú tá loco!', agregó que mientras yo me exponía de esa manera, ella no había podido conseguir un boleto para estar en mi concierto cuando en la gira pase por esa ciudad. Acepté su regaño aunque le hice entender que de no ser tan callejero y ajeno al glamur no hubiese tenido la dicha de conocer a una belleza como ella, solo sonrió y volvió a repetir: ¡Tú tá loco! Vendrá conmigo al concierto, ya tenemos una cita, no diré su nombre, me pidió discreción".

