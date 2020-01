El famoso meme de "El gato en la mesa" está de vuelta

El famosísimo meme que el año pasado creó tendencia a nivel mundial "Me dijiste que" ha vuelto a resurgir, pero ahora como si fuera una obra de arte.

Recuerdas todas las graciosas y adaptadas frases de la mujer furiosa reclamando al gato blanco. "Me dijiste que me querías / Pero lejos de mí"; "Me dijiste que no tomabas / sí, pero las cosas en serio"; "Me dijiste que eras famoso / en Twitter" y otra decena de chispazos.

La adaptación ahora se hace pero con estilos que van desde pinturas rupestres hasta jeroglíficos egipcios, pasando por antiguas ilustraciones japonesas o indias.

Aquí te mostramos algunas.

Se creó hasta un escudo heráldico.

No solo el mundo del arte inspiró los trabajos de los internautas.

También aparecieron versiones protagonizadas por los duques de Sussex y la reina Isabel II o por personajes de la saga "Star Wars".

*Con información de RT