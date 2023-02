Así fue el debut de Ronaldinho en la Kings League

El legendario Ronaldinho debutó en la Kings League con el Porcinos FC.

Durante la jornada 8 de la Kings League, la leyenda brasileña Ronaldinho, se llevó los reflectores al hacer su debut. El jugador histórico llegó a esta competición en una jornada que quedó para historia.

E jueves 23 de febrero se conoció de forma oficial que Ronaldinho era el jugador número 12 de Porcinos FC. Y tres días después, se le pudo ver en acción en el Cupra Arena de Barcelona.

Kings League es un proyecto de fútbol de Gerard Piqué con Ibai Llanos, principalmente de fútbol, en donde las reglas cambian a cada momento. Invitan a deportistas y a futbolistas.

El equipo de Ibai quería mantener el liderato y tenía el refuerzo de lujo de Ronaldinho para su partido contra PIO FC. Entró a los cinco minutos de encuentro y durante la primera mitad estuvo jugando hasta que salió la carta de la liga en el minuto 18.

En la segunda parte Porcinos FC usó un Penalti Shootout cuando parecía que se iba a poder ver marcar un gol a Ronaldinho llegó también el arma secreta de PIO FC y era un roba carta. Esto privó el momento especial.

El duelo terminó con 0-0 en el marcador y el ganador del encuentro se decidió en la tanda de penales. Este fue el primer empate a cero en la historia de la Kings League, algo que sorprende en esta competición.

Muchos creían que la leyenda brasileña tiraría uno pero no quiso lanzar. "Yo no voy a estar corriendo, estás loco". Parece que no le gustó el formato MLS al bueno de Dinho. Además, su equipo acabó perdiendo 3-1 en esa tanda fatídica, siendo la segunda derrota de Porcinos FC en esta Kings League.