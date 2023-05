En los 90: Así disfrutaban los guatemaltecos de las discotecas

Reviven videos que muestran cómo los guatemaltecos disfrutaban de las discotecas en los 90.

En redes sociales circulan videos que muestran la manera en la que los guatemaltecos disfrutaban de las discotecas en los años 90.

Las publicaciones han revivido recuerdos de la juventud de muchos guatemaltecos, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de nostalgia.

El video más llamativo muestra a la discoteca que era conocida como "Las Vacas" y estaba situada en una colonia de zona 16.

Tal y como se ve en las imágenes, en ese entonces estaba de moda la música disco y las personas bailaban sin parar.

Otro detalle llamativo fueron las luces de colores, que aunque se siguen utilizando, en la actualidad son más modernas y de otros tipos. Cabe resaltar que la música era con DJ en vivo.

Una tercera grabación de la discoteca "Three Two One" en Zacapa, también deja ver el ambiente y cómo se llevaban a cabo las fiestas, según usuarios, el momento fue captado en 1990.

Mira aquí el video:

