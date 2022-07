Noche de felicitaciones de los críticos para Nelson Carreras tras cantar "Ropa cara"

Nelson Carreras recibió buenas críticas luego de su presentación de "Ropa Cara" de Camilo, pues admitieron que el alumno hizo propia la melodía.

La presentación del representante de Guatemala fue del agrado de los críticos quienes lo ovacionaron.

Lolita Cortés le dijo: "Contigo sí me gusta la canción... hijo, ¡Te ves tan bien!, la cantaste, la contaste, la vibraste, ¡Me encantó! Nelson, Gracias, la entendí".

"Me gustó, no es de mis favoritas y ahorita me gustó, tu outfit, tu pelo azul, ¡Viva Guatemala!", dijo Ana Bárbara.

"Déjame decirte que esta canción la escuchaba con gran frecuencia y me daba igual, me parecía una canción con producto integrado, ahora me pareció genial, la puesta en escena era como de comedia musical. Nelson, ¡bien!, dijo Horacio Villalobos.

"No he dejado de sonreír, me fascinó este trabajo, me pareció espectacular, de una basura de canción... tu sales desenfadado seguro de lo que estás diciendo, seguro de lo que estás cantando, enfatizando cada una de las frases... bailando sincronizado paso por paso, lo hiciste muy bien, te felicito y te digo que lo hiciste excelente", explicó Gavito.

