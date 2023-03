¡En vivo! Así se enteró Humberto Zurita de la muerte de Rebecca Jones

El actor quedó en shock tras recibir la noticia de la muerte de Rebecca Jones en plena entrevista.

El actor Humberto Zurita fue sorprendido durante una entrevista en vivo para el programa radia de Javier Poza, quien se enlazó telefónicamente con él para obtener una reacción por la muerte de Rebecca Jones.

Sin embargo, la conversación inició incómoda, pues el locutor le preguntó sobre la muerte de la actriz, y la reacción de Zurita lo dejó impactado tras revelar que desconocía lo que había ocurrido.

"Ay, no me digas eso (...) no estaba enterado, ¿Qué te puedo decir?", dijo el actor.

A raíz de ello, Humberto Zurita se mostró consternado y lamentó la muerte de Rebecca, a quien recordó como una "guerrera" luego de haber sufrido un agresivo cáncer de ovario.

"Increíble como actriz y como mujer, así que me duele muchísimo su partida", señaló.

Las últimas y conmovedoras publicaciones de Rebecca

Fanáticos y colegas de la actriz Rebecca Jones han quedado conmocionados tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, la cual fue dada este miércoles 22 de marzo de 2023.

Más allá de eso, internautas no tardaron en reaccionar a las últimas publicaciones que realizó Jones en sus redes sociales.

En las postales que compartió, una llamó mucho la atención, se trata de una con fecha 5 de marzo, donde dejó ver las muestras de cariño que le hicieron varios colegas.

Todo luego de que no pudo asistir a la premiere de la producción "Nada Que Ver", le organizaron una personal y privada, esto para que su salud no se viera comprometida, ya que meses anteriores había estado hospitalizada tras haber sufrido un recaída.

Hasta el momento se desconoce su causa exacta de muerte, pero salió a relucir la preocupante apariencia física que tuvo en los últimos días de vida, pues a sus 65 años su cuerpo comenzó a adelgazar exageradamente y su rostro se notaba muy cansado