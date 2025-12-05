Imágenes del ataque armado contra ganadero y empresario de Petén (video)

Las impactantes imágenes muestran cómo el empresario queda tendido en el suelo tras ser atacado por un hombre armado.
EN CONTEXTO: Reconocido ganadero y empresario de Petén muere tras ataque armado
El empresario y ganadero Elder Adán Erazo Orrego fue víctima de un ataque armado, el cual ocurrió esta mañana de viernes 5 de diciembre en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén.
Según información preliminar, Erazo se desplazaba por el sector cuando fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego en su contra.
La víctima era conocida en el ámbito ganadero de Petén, solía participar en actividades equinas y en la organización de eventos regionales.
Uno de ellos era el certamen Reina Departamental Ganadera 2025, el cual ha sido cancelado debido a la tragedia.
Imágenes impactantes
El momento posterior al ataque armado quedó grabado por un usuario.
Las imágenes muestran cómo Erazo queda tendido en el suelo cerca de su auto, cuando dos hombres se acercan para intentar ponerlo de pie.
Cuando los socorristas llegaron, lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital Regional de San Benito, donde minutos después falleció.
Mira aquí el video: