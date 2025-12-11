Así fue la captura de los "Taxistas del Viejo"

-

La estructura "Los Taxistas del Viejo", acusados de sicariato y robo agravado está siendo desarticulada.

Hasta el momento, las autoridades confirman la captura de al menos 10 integrantes de la estructura "Los Taxistas del Viejo", una peligrosa banda dedicada a sicariato, tráfico de drogas, robo agravado y más.

Las capturas se ejecutaron en varios puntos de Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y San Lucas.

"Los Taxistas del Viejo", estructura dedicada al sicariato y robo agravado.



Tres de los capturados ya son llevados a torre de tribunales



En el área de Sábana Grande, zona 17, tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban en taxis, se presumen que uno de ellos pirata y el otro rotativo.

Así los capturaron

Como parte del operativo para dar con los integrantes de esta banda, la Policía Nacional Civil, inspeccionó los vehículos que salían de esta área de la zona 17.

Fue cuando se percataron que en estos dos vehículos se conducían tres hombres con orden de captura vigente por varios delitos.

Además, secuestraron los vehículos en los que viajaban, uno marca scion y el otro tipo sedán.

Lo que se sabe

Este 11 de diciembre se ejecutan 50 allanamientos con el fin de capturar a 19 personas, todas vinculadas a una estructura de sicariato, robo agravado, tráfico de drogas y robo de celulares.

La banda delincuencial ha sido denominada "Los Taxistas del Viejo".

En las viviendas allanadas han localizado armas, drogas y otros indicios.

