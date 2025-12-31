Versión Impresa
Hombres entran a una tienda, se roban varios productos y huyen (video)

  • Por Jessica González
31 de diciembre de 2025, 12:21
El hecho fue captado por una de las cámaras del sector. (Foto: captura de video)

Los hombres tomaron varios productos y huyeron del lugar.

El momento en que dos hombres se bajan de un mototaxi y entran a una tienda de barrio, ubicada en zona 18, quedó grabado en una de las cámaras del sector. 

Según las imágenes, los dos sujetos ingresan al lugar y le piden algo al encargado, cuando este se retira del mostrador, uno de ellos comienza a tomar varias cosas de uno de los congeladores.

Cuando el encargado regresa y se da cuenta que se trata de un asalto, sale corriendo dejando caer la bolsa que llevaba. 

Aparentemente los hombres se asustan, salen corriendo con varios productos y huyen en el mismo vehículo.

Estas son las imágenes: 

