Hombres entran a una tienda, se roban varios productos y huyen (video)

Los hombres tomaron varios productos y huyeron del lugar.
El momento en que dos hombres se bajan de un mototaxi y entran a una tienda de barrio, ubicada en zona 18, quedó grabado en una de las cámaras del sector.
Según las imágenes, los dos sujetos ingresan al lugar y le piden algo al encargado, cuando este se retira del mostrador, uno de ellos comienza a tomar varias cosas de uno de los congeladores.
Cuando el encargado regresa y se da cuenta que se trata de un asalto, sale corriendo dejando caer la bolsa que llevaba.
Aparentemente los hombres se asustan, salen corriendo con varios productos y huyen en el mismo vehículo.
Estas son las imágenes: