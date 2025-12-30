Conoce la trayectoria del poeta chiquimulteco Byron Regalado, autor de 4 libros

-

El reconocido escritor chiquimulteco Byron Regalado Lemus lanzó en febrero de 2025 su cuarta publicación, el libro "Semilla de la sangre", una antología poética que recopila 70 composiciones con profunda inspiración chiquimulteca. Conoce aquí su trayectoria.

En diversos espacios públicos, el poeta Byron Regalado Lemus ha leído varios de los poemas incluidos su libro más reciente, así como de los anteriores.

La obra se titula Semilla de la sangre, incluye 70 composiciones recopiladas con el paso de los años, y es la cuarta publicación del autor, la cual se llevó a cabo en febrero de este 2025.

El autor se caracteriza por su estilo al leer sus versos ante el público. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

"Confío en que estas letras puedan ser del agrado de cada uno de los que leen y podrá encontrar en ellas inspiración cien por ciento chiquimulteca", manifestó Regalado.

Por su parte, la maestra Gladys Díaz indicó que disfrutaron del momento, sobre todo las lecturas que realiza el autor.

Ha sido premiado y reconocido en diversas ocasiones. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Trayectoria

Según una página digital denominada Escritores Chiquimultecos, a los once años, Byron escribió su primer poema titulado "Ojos Negros", con el cual demostró sus dotes artísticas.

Logró completar sus estudios de magisterio en el Instituto Normal para Varones de Oriente (INVO), en donde llevó a cabo ensambles de teatro basados en letras de poemas y composiciones propias con la colaboración de sus compañeros.

A la fecha ha publicado cuatro colecciones de poemas. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

En su paso por el INVO, publicó la poesía en "La voz del INVO e INSO". También escribió en el periódico "La tribuna", en el cual inauguró una página literaria llamada Palco Lírico. Asimismo, en el "Sol de Oriente" y "El chiquimulteco", de Tito Monroy.

Además, el literato fue premiado en Estados Unidos, en 1986, con la Lira de Oro del periódico La Voz de Chicago, por su poema "Hombre Vegetal".

También le dedicaron los Juegos Florales de la Perla de Oriente de 2012.

El libro más reciente de Byron Regalado puede adquirirse en la editorial Graficentro. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Algunas obras

Alondruna (Fábulas y poesías)

Semilla de la sangre

Clariluna y el colibrí maravilloso (Fábulas y poesía infantil)

Semillas de la sangre Plus ultra

Los libros de Byron Regalado están a la venta en la editorial Graficentro, en otras librerías locales y puedes solicitarlo al teléfono 5526-5047.