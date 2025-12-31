¡Ya hay timonel! El "Fantasma" Figueroa es anunciado como técnico crema

-

Después de varias semanas de incertidumbre y con múltiples rumores alrededor del banquillo, Comunicaciones finalmente anunció la llegada de Marco Antonio Figueroa para tomar las riendas del equipo en el torneo Clausura 2026.

En el último día del año, los albos finalmente hicieron oficial al "Fantasma" como su nuevo timonel, con el que esperan retomar el rumbo de la victoria y, sobre todo, alejarse lo más pronto posible de la zona de descenso en la que arrancará el nuevo certamen.

Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026.#BienvenidoFantasma #VamosCremas pic.twitter.com/QxH71MVl0O — Comunicaciones FC (@CremasOficial) December 31, 2025

Figueroa, que viene de haber dirigido a la selección de Nicaragua, con la que terminó en el cuarto puesto de su grupo de la eliminatoria mundialista (lo compartía con Haití, Honduras y Costa Rica), llega con la tarea de levantar a un grande dormido, que finalizó en el último puesto del Apertura 2025, algo que nunca había sucedido.

El entrenador sudamericano era una de las opciones junto a nombres como Sebastián Bini o incluso, en su momento, Amarini Villatoro, pero la directiva blanca se decantó por Figueroa, quien tendrá su primera experiencia en el balompié nacional.

De esta manera, los primeros días del 2026 seguramente serán para que Comunicaciones arranque con los fichajes extranjeros que el nuevo estratega solicite y, en especial, para saber si habrá algunas bajas, que tantos rumores han despertado en los últimos días.